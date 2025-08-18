Um grave acidente tirou a vida de um homem na manhã desta segunda-feira (18), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana. De acordo com as primeiras informações, o motorista de um Volkswagen SpaceFox seguia no sentido capital quando parou no acostamento, na altura do km 130, já próximo à divisa com Limeira.

Pouco depois, uma carreta que trafegava pelo mesmo sentido colidiu violentamente contra a traseira do carro.

O impacto fez o veículo capotar e parar com as rodas para cima.

Homem ficou preso nas ferragens

O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e CCR AutoBAn, com apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. Apesar do esforço dos socorristas, o homem não resistiu aos ferimentos.

A vítima ainda não foi identificada. O acidente ocorreu no acostamento e não chegou a comprometer o fluxo de veículos na rodovia.

