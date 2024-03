A vereadora Esther Moraes bateu o martelo e vai para o PV

Nome da base do prefeito Rafael Piovezan (PL) em Santa Bárbara d’Oeste, ela se tornou o principal contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro e decidiu sair do PL. Ela foi eleita vereadora em 2020 e o partido ainda não tinha como principal nome Bolsonaro.

Abaixo o convite para o ato de filiação na nova verde.

Temos o prazer de convidá-los para o ato de filiação partidária da vereadora Esther Moraes, que está se filiando à Federação PV, PT e PCdoB, ingressando oficialmente no Partido Verde.

Data: Sábado, 23 de março de 2024

Horário: 10h30

Local: Rua Professora Clarrisse Baruque Dodson, 360, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste Leia + sobre política regional O evento contará com a presença de figuras importantes do cenário político, incluindo:

Beto Tricoli, Presidente Estadual

Regina Gonçalves, Secretária Estadual de Organização

Sua presença neste evento é muito importantes para nós, e esperamos contar com sua participação para celebrarmos juntos este momento.

