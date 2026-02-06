O estudante barbarense João Spada registrou Boletim de Ocorrência por homofobia esta semana em Santa Bárbara d’Oeste. Ele pediu respeito e mostrou alguns dos ataques que sofreu

Defensor do governo Lula da Silva (PT) e do partido do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), foi à sua conta no Instagram para mostrar que registrou BO afirmando que foi atacado por bolsonaristas com ataques homofóbicos.

Homofobia vem de bolsonaristas, ataca Spada

O estudante afirma no vídeo que os ataques que tem sofrido vêm de perfis bolsonaristas da cidade e de cidades vizinhas.

