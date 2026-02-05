A National Football League (NFL) vai conhecer o seu próximo campeão neste final de semana. O Seattle Seahawks, campeão da Conferência Nacional, encara o New England Patriots, que voltou a vencer a Conferência Americana pela primeira vez desde a aposentadoria de Tom Brady.

As duas franquias já marcaram um dos maiores Super Bowls da era moderna em 2014, quando os Patriots venceram o duelo por 28 a 24. O palco do Super Bowl LX será o Levi’s Stadium, na Califórnia, e a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, destacou o favoritismo de Seattle para vencer o duelo, além de trazer diversas outras odds relacionadas a um dos maiores eventos esportivos do mundo.

Seattle Seahawks tenta reescrever sua história

Essa é a quarta vez que os Seahawks chegam ao Super Bowl. Nas três primeiras, venceu somente uma, contra o Denver Broncos. E a última aparição foi justamente na derrota para os Patriots na temporada 2014/15 – uma lembrança especialmente dolorida para os Seahawks, que tinham a posse de bola para vencer a partida, mas sofreram uma interceptação no último lance. De acordo com a Betfair, a equipe de Seattle desponta como favorita no duelo do Super Bowl LX, com 68% de chances de sair vencedora (odd de 1.38).

Os Patriots, por sua vez, farão história de qualquer maneira no próximo domingo (8). Se vencer, torna-se a franquia com mais títulos da história da NFL, com sete, superando o Pittsburgh Steelers. Porém, em caso de derrota, a franquia de Boston se tornará a que mais vezes perdeu em disputas de Super Bowl, com seis, ultrapassando os Broncos. Para a Betfair, a odd para uma vitória de New England é de 2.9, com 32% de chance de conquistar o título.

Chegou a hora de Sam Darnold?

Uma das grandes surpresas de 2025-26, o quarterback Sam Darnold teve uma verdadeira temporada de provação no comando dos Seahawks. Reencontrar os Patriots faz muitos torcedores lembrarem de seu passado, quando disse ter “visto fantasmas” ao encarar a franquia de Boston. Porém, a Betfair aponta o quarterback como grande favorito a vencer o prêmio de MVP da grande final, com 46% de probabilidade (odd de 2.2). O segundo na lista é o também quarterback Drake Maye, dos Patriots, que tem 30% de chances (odd de 3.3), segundo a casa de apostas. A lista dos principais candidatos está assim:

Sam Darnold, com 46% de chances de ser o MVP do Super Bowl;

Drake Maye, com 30%;

Jaxon Smith-Njigba, com 15%;

Kenneth Walker III, com 12%;

Rhamondre Stevenson, com 4%;

Stefon Diggs e Rashid Shaheed, com 2% cada;

Demarcus Lawrence, Cooper Kupp, Hunter Henry, Leonard Williams, Nick Emmanwori, Jason Myers e Marcus Jones, com 1% cada.

Quem vai marcar um Touchdown ?

A Betfair também analisou as probabilidades de cada jogador anotar um touchdown a qualquer momento do jogo. Quem puxa a liderança é o running back Kenneth Walker III, dos Seahawks, que aparece com 67% de chances. O jogador também lidera como maior candidato a anotar o primeiro touchdown do Super Bowl LX, com 22% de chances (odd de 4.5). Na sequência, aparece o também jogador de Seattle Jaxon Smith-Njigba. O wide receiver tem 52% de chances de conseguir uma pontuação a qualquer momento do jogo. Rhamondre Stevenson e Hunter Henry lideram as chances nos Patriots, com 42% e 30%, respectivamente.