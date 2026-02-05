Saúde em Americana: Jr Dias cobra reparo em telhado e Gutão mutirão de exames

Leia + sobre política regional

Gutão do Lanche pede informações sobre vencimento de exames realizados em mutirão no Núcleo de Especialidades

O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre o vencimento de exames realizados em mutirão no Núcleo de Especialidades.

No documento, o parlamentar afirma que recebeu diversos relatos de moradores que participaram do mutirão de exames “Mil Cuidados em Um Dia”, realizado no Núcleo, e que mesmo após a realização de múltiplos exames, não conseguem retorno ou consulta com médico especialista dentro do prazo de validade dos exames, gerando a necessidade de refazê-los por atingirem o prazo de validade.

“É de extrema importância que a realização dos exames esteja alinhada com o retorno às consultas médicas. O mutirão é um grande ganho para a população, pois facilita o acesso aos exames, mas esse avanço perde o sentido quando o paciente não consegue retornar ao especialista e acaba tendo o tratamento interrompido porque o exame venceu. Precisamos garantir que o cuidado comece e termine, com diagnóstico, acompanhamento e tratamento adequados, respeitando o tempo do paciente e o investimento do dinheiro público”, comenta Gutão.

O autor pergunta se há falta de especialistas no município, falhas no agendamento, excesso de demanda ou outros fatores que contribuam para essa situação; qual é o custo médio que a prefeitura tem com a realização desses exames que acabam vencendo e precisam ser refeitos; e qual é o prazo para que o paciente possa repetir o processo, além de questionar quais medidas estão sendo tomadas para melhorar o gerenciamento dos atendimentos dos pacientes.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (10). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Juninho Dias cobra manutenção urgente no telhado do Hospital Municipal de Americana

O vereador Juninho Dias apresentou indicação e requerimento solicitando providências urgentes para a manutenção e reparos no telhado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A pauta surge diante de relatos de infiltrações e possíveis problemas estruturais, que podem comprometer a segurança de pacientes, profissionais da saúde e o funcionamento da unidade hospitalar.

Além da indicação para a realização dos reparos, o parlamentar protocolou requerimento solicitando informações sobre vistorias técnicas, existência de laudos, cronograma de obras e medidas adotadas para garantir a segurança e a continuidade dos atendimentos.

“O Hospital Municipal precisa estar em condições adequadas para atender a população com segurança e qualidade. Nosso papel é fiscalizar, cobrar providências e garantir transparência”, afirmou Juninho Dias.

O requerimento tem como objetivo acompanhar as ações da Prefeitura e assegurar que as medidas necessárias sejam adotadas de forma responsável e planejada. Os documentos serão votados em Sessão Ordinária e encaminhados ao Poder Executivo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP