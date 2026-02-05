A jornalista Tati Ceron deixou esta semana o trabalho que fazia de Relações Públicas na Papéis Suzano para trabalhar na comunicação da Chavantes em Americana.
Ela vai ter a missão de atender a imprensa e ajudar a reduzir os danos que o tratamento com a saúde pública está sempre sujeita.
Tati Ceron agradeceu Suzano
Em postagem em rede social, ela agradeceu o tempo trabalhado na Suzano e falou do desafio que vai encarar nas 4 unidades da Chavantes em Americana.
O Grupo Chavantes gerencia unidades de saúde em Americana/SP, incluindo a UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e as UPAs São José e Dona Rosa. Essas unidades, sob gestão da Santa Casa de Chavantes, são certificadas pela ONA (Organização Nacional de Acreditação), focando em atendimento humanizado, qualidade e segurança.
