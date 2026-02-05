Liquida Tivoli começa neste 5ª-feira com ofertas e descontos de até 60%

Ação acontece até domingo, dia 8, e oferece condições atrativas e lounge de ofertas; live com oportunidades será realizada na véspera da iniciativa

O Tivoli Shopping promove a partir de quinta-feira, dia 05, mais uma edição do Liquida Tivoli com oportunidades especiais em produtos de diversos segmentos e descontos de até 60% aos consumidores. A ação acontece até o domingo, dia 08.

Já tradicional no centro de compras, o objetivo da ação é oferecer aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos desejados com descontos exclusivos. “O Liquida Tivoli é uma ação pensada para gerar movimento, criar oportunidades de compra e fortalecer a conexão entre lojistas e clientes. É um momento importante para quem busca boas ofertas em um ambiente confortável e organizado”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Como diferencial de suas ações promoções, o shopping contará novamente com um Lounge de Ofertas para exposição de alguns produtos promocionais, em frente à loja Brilho Brasil.

📲 Live com produtos em promoção

Novidade nesta edição do Liquida Tivoli, será realizada uma live especial no Instagram do shopping (@tivoli.shopping) no dia 04 de fevereiro, a partir das 19h45, com divulgação de produtos em oferta. “As lives são uma ferramenta importante de conexão com o consumidor e permitem que as lojas apresentem seus produtos de forma mais próxima e interativa”, completa Paula.

Para facilitar a busca pelas melhores promoções, algumas ofertas serão divulgadas nas redes sociais oficiais do centro de compras (Facebook Tivoli Shopping e Instagram @tivoli.shopping).

📌 Serviço

Liquida Tivoli

📅 De 05 a 08 de fevereiro de 2026

⏰Sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 14h às 20h

📍Tivoli Shopping

