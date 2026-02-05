A polêmica do dia envolve o Governo Lula (PT) e a briga do Big Brother Brasil BBB. A postagem foi apagada depois de algumas horas no ar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O perfil da Casa Civil fez uma brincadeira com a briga entre os brothers Babu e Jonas (bolsonarista) para diferenciar entre ‘playboy’ e trabalhador.

Bolsonaristas entraram na polêmica

Dois vereadores bolsonaristas de São Paulo e comentaristas das redes sociais foram pra cima.

Rubinho Nunes postou – A Casa Civil perdeu totalmente a noção. Transformaram o perfil oficial do governo em ringue de BBB para ridicularizar brasileiro que nasceu pobre e venceu na vida. Chamam de “playboy” só por ser branco e ganhar mais de 5 mil. A postagem até foi apagada, mas o print é eterno!

Mais polêmica

Lucas Pavanato Impressão minha ou o governo acaba de ofender quem ganha mais de R$ 5 mil, como se esse pessoal não trabalhasse tanto quanto quem ganha menos? Impressão minha ou o governo acaba de ofender quem ganha mais de R$ 5 mil, como se esse pessoal não trabalhasse tanto quanto quem ganha menos?

Leia Mais notícias do Brasil