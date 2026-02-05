A polêmica do dia envolve o Governo Lula (PT) e a briga do Big Brother Brasil BBB. A postagem foi apagada depois de algumas horas no ar.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
O perfil da Casa Civil fez uma brincadeira com a briga entre os brothers Babu e Jonas (bolsonarista) para diferenciar entre ‘playboy’ e trabalhador.
Bolsonaristas entraram na polêmica
Dois vereadores bolsonaristas de São Paulo e comentaristas das redes sociais foram pra cima.
Rubinho Nunes postou – A Casa Civil perdeu totalmente a noção. Transformaram o perfil oficial do governo em ringue de BBB para ridicularizar brasileiro que nasceu pobre e venceu na vida. Chamam de “playboy” só por ser branco e ganhar mais de 5 mil. A postagem até foi apagada, mas o print é eterno!
Mais polêmica
Leia Mais notícias do Brasil