Estudantes participam de votação do Parlamento Jovem de Sumaré

Mais de 230 alunos do Ensino Médio disputam 21 vagas do projeto: vivenciar a rotina de vereador

As eleições para o Parlamento Jovem de Sumaré já começaram e seguem até o dia 12 de setembro. Equipes da Câmara Municipal de Sumaré percorrem 25 escolas da cidade para coletar o voto dos estudantes do Ensino Médio. Mais de 230 alunos disputam as 21 vagas do projeto, que dará aos jovens a oportunidade de vivenciar, em 2026, a rotina de um vereador e conhecer de perto o funcionamento da Câmara Municipal.

O número de inscritos (233) representa um crescimento de 40% em relação a 2025, quando 167 jovens concorreram. Para a organização, o aumento demonstra o interesse dos estudantes em participar da vida política e fortalecer a cidadania. Este ano, duas instituições estrearam no projeto: a Escola Técnica Estadual de Sumaré (Etec) e o Colégio Objetivo Erentrud.

Entre as escolas com maior número de candidatos estão a EM Dr. Leandro Franceschini (22 inscritos), a EE Ângelo Campo Dall’orto (20), a EE Professora Alice Antenor de Souza (17) e a EE Manuel Albaladejo Fernandes (16). Desde o fim de agosto, os concorrentes estão em campanha nas escolas, apresentando suas propostas aos colegas, que terão o poder do voto até o final da próxima semana.

O resultado será divulgado em 15 de setembro, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. Já a posse dos novos parlamentares jovens acontecerá em 27 de novembro. Ao longo de 2026, os eleitos participarão de sessões ordinárias mensais e de atividades de formação cidadã, exercendo um papel de protagonismo na vida política local.

O Parlamento Jovem é promovido pela Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, sob a presidência do vereador Dudu Lima (Cidadania).

