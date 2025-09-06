A população de Americana e de toda a Região Metropolitana de Campinas foi ouvida, na noite desta sexta-feira (5), pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Durante a 14ª audiência do Orçamento 2026, realizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Casa na Câmara Municipal da cidade, os cidadãos pediram recursos para assistência social e saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP



“Seria importante destinar recursos para as nossas entidades filantrópicas que atuam junto à Secretaria de Assistência Social e, muitas vezes, chegam onde o Poder Público não consegue chegar. Às vezes não conseguimos atuar e as entidades chegam primeiro”, disse o vereador de Americana, Levi Rossi.

Entre as entidades citadas durante a reunião estava a Apae de Americana, que atende cerca de 1,6 mil pessoas nas áreas da assistência social, saúde e educação.

A entidade atende, em convênio com o município, pacientes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Superintendente da Apae, Roberto Dellapiazza solicitou que os parlamentares ajudassem na articulação para que a nova tabela do SUS Paulista inclua os procedimentos realizados pela associação.

O Instituto Pernas da Alegria, também da cidade de Americana, foi outra entidade social a pedir recursos para melhorar o atendimento que realiza junto a crianças com deficiência. “Precisamos de um veículo adaptado para poder levar os cadeirantes para onde realizamos as ações. É muito difícil eles se locomoverem com as cadeiras de roda em carros de aplicativo, então precisamos de uma van adaptada. Nós levamos alegria, mas também levamos cestas básicas e remédios, e temos um cuidado muito especial com as crianças e as famílias”, disse a representante do Instituto, Eliana Maria, mais conhecida como Lilica.

Também houve pedidos para a construção de uma unidade do Bom Prato na cidade de Americana e para a destinação de recursos para o acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade social. “O Bom Prato é um equipamento público de extrema relevância que garante alimentação de qualidade a preço acessível beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade”, afirmou o vereador americanense Marcos Caetano.

Socorro a hospitais

Durante a reunião desta sexta, toda a região pediu reforço no investimento para diversas unidades de saúde. Entre os municípios que solicitaram recursos estão Limeira, que busca ampliar a ala de UTI de sua Santa Casa; Santa Ernestina, que depende de outras cidades maiores para o atendimento de seus munícipes; Sumaré, que precisa de apoio em seu hospital estadual; Santa Bárbara D’oeste, que pleiteia a construção de um hospital municipal; e Jundiaí que precisa de auxílio para o custeio da Saúde do município.

“Nossa maior dor nesse momento é a saúde pública. Temos um hospital regional que atende 42 cidades do estado e ele colapsou. Precisamos de mais leitos e espaço, para que o hospital possa trabalhar mais exclusivamente para a região metropolitana de Jundiaí que tem quase 1 milhão de habitantes”, defendeu o presidente da Câmara dos Vereadores de Jundiaí, Edicarlos Vieira.

O deputado Dirceu Dalben (Cidadania), membro da CFOP e um dos representantes da região na Alesp, afirmou que o Parlamento seguirá atuando para atender as reivindicações e celebrou a ampliação da Tabela SUS Paulista. “Através dos pedidos dos deputados, o SUS Paulista agora vai contemplar os hospitais municipais, o que é justo.”

Meio ambiente em Americana

Outra demanda de Americana, levantada pelo próprio prefeito Chico Sardelli, foi a recuperação de áreas naturais e turísticas do município. São elas a Represa do Salto Grande e a Gruta Dainese.

Coordenador da ONG Amigos da Gruta, Eduardo Coienca reforçou o pedido. “A represa está tomada de esgoto e aguapé e é uma água que a gente de Americana consome. Quem conhece o Parque da Gruta pensa que está em Brotas de tão belas que são suas cachoeiras, mas elas estão estragadas. Com a conurbação, o esgoto está sendo jogado in natura nas águas e precisamos de investimentos para tirar esse esgoto de lá. Precisamos combater essa poluição”, enfatizou ele.

Recursos garantidos

Com recursos próprios, a Comissão de Finanças da Alesp está destinando emendas no Orçamento Estadual para as regiões-sede das audiências públicas. Além de Dalben, os deputados Gilmaci Santos (Republicanos), presidente da Comissão; Luiz Claudio Marcolino (PT), vice-presidente; Enio Tatto (PT); e Professora Bebel (PT) anunciaram a destinação de R$ 500 mil para algumas das cidades que participaram da audiência.

Serão contemplados a Apae de Americana e as pastas da Saúde das cidades de Nova Odessa, Mogi Mirim, Itatiba e Santa Bárbara D’Oeste. Com o grande número de cidades presentes, nem todas puderam ser contempladas nesta reunião, mas poderão garantir recursos em outras ocasiões. “Não conseguimos atender de forma muito pontual. Precisamos de um projeto de Estado, assim conseguiremos atender às grandes necessidades das pessoas que são educação e saúde”, afirmou a deputada Professora Bebel.

A medida – que ressalta o dinamismo, comprometimento com a população e importância das audiências públicas a cada ano que passa – tem a chancela do presidente do Parlamento Paulista, o deputado André do Prado. Os valores serão votados ao final do ano pelo Plenário da Alesp e repassados oficialmente em 2026.

O Orçamento

Entre os meses de agosto, setembro e outubro, os deputados integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp viajarão 30 cidades de diferentes regiões do Estado para consultar, diretamente com os cidadãos, quais são as principais demandas dos municípios paulistas.

Todo o trabalho produzido durante esses encontros será incorporado à Lei Orçamentária Anual (LOA). Esse documento prevê a arrecadação estadual e fixa as despesas do ano seguinte. Dessa forma, é o instrumento pelo qual são previstos e planejados os investimentos em diversas áreas, como Saúde, Educação, Segurança Pública, entre outras.

Leia + sobre política regional