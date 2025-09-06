Exposição ‘Paixão e Conquista’ celebra 13 anos de time em shopping de Sumaré

Mostra, com visitação gratuita, reúne fotografias, troféus e uniformes do clube de futebol amador

Leia + sobre esportes

Mais do que um esporte democrático, o futebol é uma poderosa ferramenta de transformação social que cria oportunidades que vão além da prática esportiva. O futebol inspira, promove a inclusão e fortalece as comunidades. Em Sumaré, o Parceiros F.C. é um exemplo desse legado. Em setembro, o clube completa 13 anos com muitas conquistas dentro e fora de campo. E para celebrar essa trajetória vitoriosa, o Shopping ParkCity Sumaré abriu na noite desta quarta-feira, 3/9, a exposição Paixão e Conquista, que conta um pouco da história do clube.

A exposição está localizada em frente à loja American Shoes e poderá ser visitada até o dia 5 de outubro, de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 12h às 20h. A visitação é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades.

O coquetel de abertura da exposição Paixão e Conquista reuniu amigos e patrocinadores que acompanham e acreditam no projeto. “O Parceiros F.C. desenvolve um trabalho exemplar na cidade. Com esta iniciativa, muitos jovens têm a oportunidade de sonhar com um futuro melhor, seja como atleta ou como cidadão motivado pelos valores que o projeto ensina”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré. Recentemente, o empreendimento renovou o contrato de patrocínio com o clube por mais dois anos.

Parceria

Douglas Felipe de Castro, presidente do clube, destacou a importância da parceria com o Shopping ParkCity Sumaré. “O apoio do Shopping tem sido muito importante para o desenvolvimento do clube. E a realização desta exposição nos dará ainda mais credibilidade e oportunidade de mostrar o nosso trabalho para quem ainda não conhece”, comentou.

O time amador Parceiros F.C. nasceu com o objetivo de reunir amigos, mas com o tempo cresceu e passou a desenvolver atividades que levam lazer, entretenimento, esporte e apoio para famílias em situação de vulnerabilidade social. Também é uma das equipes que disputam o Campeonato Amador de Sumaré. Hudson Vagner do Nascimento, presidente da torcida organizada do clube e pai de dois alunos da escolinha de futebol que o time mantém, fez questão de acompanhar a abertura da exposição. “O Parceiros F.C. desenvolve um trabalho bonito. Todos são como uma família para mim. Eles merecem todo esse reconhecimento”, comentou.

“A Exposição Paixão e Conquista celebra uma história de dedicação e trabalho voltado para a comunidade, e nós, do Shopping ParkCity Sumaré, estamos imensamente orgulhosos de fazer parte desse movimento porque apoiar o esporte é investir em iniciativas para uma sociedade mais justa, com mais chances para que todos possam crescer e mudar suas realidades”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço: Exposição Paixão e Conquista

Quando: até 5 de outubro

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados

das 12h às 20h

Onde: em frente à loja American Shoes

Visitação gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP