O youtuber de extrema-direita Wilker Leão, conhecido por gravar, atacar e debochar de PROFESSORES em sala de aula, foi expulso pela reitoria da UnB. Ele já foi condenado por difamação e injúria.

Em nota, a UnB informou que o discente foi excluído da instituição e está impedido de fazer novas matrículas. “O ato está em conformidade com as recomendações do relatório final do PDD (processo disciplinar discente) e o parecer da Procuradoria Federal junto à UnB”, diz o comunicado. Wilker ainda pode recorrer.

A decisão assinada pela reitora Rozana Naves aponta que Wilker cometeu delitos descritos em ato normativo do Decanato de Assuntos Comunitário (DAC-UnB).

As contravenções de Wilker Leão foram:

Reincidir em falta cominada com a pena máxima prevista para suspensão;

Agredir fisicamente ou importunar sexualmente qualquer membro da comunidade universitária;

Caluniar, injuriar ou difamar membro da comunidade universitária;

Desacatar membro dos corpos docente, discente ou técnico-administrativo;

Praticar atos que violem direitos humanos e direitos fundamentais, na forma da Constituição Federal, dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil e da legislação em vigor;

Praticar, no exercício de suas atividades acadêmicas ou em razão dela, ato incompatível aos valores e princípios da Universidade de Brasília

