Americana define período de inscrições de estudantes para Pré-Escola em 2026

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, abre, de 29 de setembro a 3 de outubro de 2025, o período de inscrições de novos estudantes para as turmas de Pré-Escola, etapa de ensino cuja matrícula é obrigatória, para o ano letivo de 2026. Podem ser inscritas crianças que vão completar 4 e 5 anos até março de 2026. Quem está matriculado no Maternal 2 na rede pública ou em unidades parceiras não precisa se inscrever, pois terá a vaga assegurada para o próximo ano.

A família deve fazer todo o processo de forma online, por meio do site demanda.seducpma.com/preescola, anexando o comprovante de endereço em nome do responsável legal pela criança inscrita.

Caso não tenha acesso à internet, é possível fazer a inscrição em qualquer Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) ou Casa da Criança, no mesmo período, das 8h às 16h. Para isso, é necessário apresentar a certidão de nascimento da criança e o comprovante de endereço em nome do responsável legal.

O secretário municipal de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, enfatizou o empenho em garantir vagas para todas as crianças em idade escolar obrigatória. “A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi reafirma, mais uma vez, seu compromisso com o avanço das novas gerações, assegurando o direito à educação de qualidade a todos os estudantes da rede”, declarou.

As matrículas são direcionadas para a unidade mais próxima da residência informada, conforme a disponibilidade de vagas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP