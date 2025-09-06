Roberta Lima discute a causa animal na Câmara Municipal de São Paulo

A vereadora Roberta Lima (PRD) participou na última segunda-feira (1º) na Câmara Municipal de São Paulo de um encontro em defesa da causa animal. O evento contou com debate de propostas para o fortalecimento da legislação de proteção animal e estratégias de atuação conjunta entre municípios e estados, buscando ampliar o alcance das iniciativas em defesa dos animais em todo o território nacional.

Segundo a vereadora, o evento reuniu parlamentares, ativistas e representantes de entidades de proteção animal de diversas regiões do país. “O encontro marcou um importante passo para consolidar uma rede de colaboração entre gestores públicos e sociedade civil, reforçando o compromisso com uma agenda nacional de proteção e bem-estar animal”, comentou.

“A causa animal não tem fronteiras. Estar ao lado de lideranças que dedicam sua vida a essa luta nos motiva a seguir construindo políticas públicas que garantam dignidade e proteção aos animais”, concluiu Roberta.

