Nova Odessa inicia ação de paisagismo em canteiros públicos

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, iniciou uma ação de paisagismo urbano voltado à revitalização dos canteiros públicos da cidade. Utilizando diversas espécies vegetais, a iniciativa tem como diferencial o uso de plantas oriundas de compensações ambientais, o que garante a execução das melhorias sem custos para os cofres públicos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, até o momento, quatro locais já foram contemplados com o novo paisagismo. As melhorias incluem a rotatória da Avenida Carlos Botelho, no acesso ao bairro São Jorge, o canteiro central da mesma avenida, em frente à Secretaria Municipal de Educação, toda a extensão da Avenida João Pessoa e o canteiro central localizado na divisa entre os bairros Triunfo e São Jorge.

Iniciativa

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, a iniciativa busca tornar os espaços públicos mais agradáveis visualmente para motoristas e pedestres que circulam pela cidade diariamente. “Além do impacto estético, o paisagismo também contribui para a melhoria microclimática, ajudando na redução de ilhas de calor e na valorização dos espaços urbanos,” acrescentou ele.

A proposta é que a ação seja expandida para outras regiões de Nova Odessa com o objetivo de unificar o visual urbano, promover o bem-estar coletivo e incentivar a preservação ambiental. A gestão municipal reforça que o uso das plantas de compensação ambiental, que são doações obrigatórias feitas por empreendimentos licenciados, representa um modelo sustentável e economicamente viável para ampliar as áreas verdes da cidade.

