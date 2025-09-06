Léo da Padaria defende manutenção de calçadas na Praia Azul e Jardim Alvorada

Leia + sobre política regional

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a recomposição de calçadas após serviços realizados pelo DAE nas regiões da Praia Azul e do Jardim Alvorada.

No documento, o parlamentar relata que tem recebido reclamações de moradores sobre as manutenções não concluídas após serviços realizados pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) em diversas calçadas. “A falta de manutenção vem causando transtornos aos pedestres, risco de acidentes e prejuízos à mobilidade urbana”, afirma Léo.

O autor questiona quantas ordens de serviço referentes à recomposição de calçadas na região da Praia Azul e do Jardim Alvorada encontram-se pendentes atualmente; qual o prazo médio previsto para a conclusão desses serviços; quais providências têm sido adotadas pela Administração Municipal para assegurar que a empreiteira responsável cumpra suas obrigações dentro dos prazos contratuais; e se existe um cronograma atualizado para a regularização dessas pendências nos bairros citados.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (2) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP