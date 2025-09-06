O deputado Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) uma Moção de Aplauso ao Governo dos Estados Unidos, em reconhecimento à atuação das Forças Armadas daquela nação no combate a cartéis do tráfico internacional de drogas.

A proposta faz referência ao ataque norte-americano, na região do Caribe, nesta semana, contra uma embarcação de origem venezuelana com entorpecentes, além do envio de dez jatos modelo F-35 para operações próximas à base aérea de Porto Rico.

A homenagem idealizada pelo parlamentar do Cidadania-SP reconhece o enfrentamento de Donald Trump (Republicano) ao narcotráfico internacional e à conivência e patrocínio para este tipo de delito por parte de lideranças políticas de Esquerda, como é o caso do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro (PSUV).

No entendimento de Rafa, o tráfico internacional de drogas é uma das maiores ameaças à Segurança Pública, à estabilidade política e ao desenvolvimento social de diversas nações, especialmente na América Latina e no Caribe:

Fala Zimbaldi

“Tal atividade criminosa não apenas fomenta a violência, como fortalece organizações ilícitas, que corroem as instituições democráticas e impõem um pesado ônus à população. Neste cenário, é público e notório o envolvimento de lideranças políticas da Venezuela, incluindo o ditador (presidente) Nicolás Maduro. Essas conexões foram amplamente denunciadas por organismos internacionais, governos estrangeiros e entidades da sociedade civil, nos últimos tempos, configurando grave afronta aos princípios da soberania popular, da Democracia e dos Direitos Humanos”, pontua o deputado bandeirante.

De acordo com informações da Casa Branca, a embarcação interceptada pelas Forças Armadas norte-americanas, na terça-feira (2/9), no Caribe, estava sendo operada por membros do Tren de Aragua. A operação militar resultou na morte de pelo menos 11 criminosos. O grupo venezuelano foi classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, em fevereiro deste ano.

Na ocasião, Trump justificou a ação como parte do esforço da nação americana no enfrentamento ao tráfico de drogas. De acordo com o republicano, grande parte dos entorpecentes que chega ao país é proveniente da Venezuela.

Prestes a ser aprovada pelas Comissões Permanentes da Alesp, a Moção de Aplauso movida por Rafa enaltece a decisão do Governo dos Estados Unidos em ampliar a presença de suas Forças Armadas na região caribenha, inclusive como medida de contenção:

“Medidas como esta contribuem para enfraquecer o poderio dos cartéis e, consequentemente, reduzem os impactos nefastos do narcotráfico, inclusive no Brasil, que sofre diretamente com a circulação de drogas e de armas de rotas ilícitas”, conclui Rafa.