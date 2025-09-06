Vacinação contra HPV a jovens de 15 a 19 anos começa 2ª-feira em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, inicia na próxima segunda-feira, dia 8, uma ação de vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) voltada a jovens de 15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não receberam nenhuma dose do imunizante. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal contra o vírus, incluindo uma faixa etária não contemplada pela vacinação de rotina, que segue normalmente para meninos e meninas de 9 a 14 anos.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nas unidades dos bairros São Vito e Praia Azul, o atendimento se estende até as 20h. A Secretaria de Saúde orienta que os jovens levem um documento com foto, CPF e carteira de vacinação.

“Essa é uma oportunidade muito importante para os jovens que não se vacinaram na idade ideal. O HPV é um vírus silencioso, mas que pode trazer consequências graves no futuro, e a vacina é a forma mais segura e eficaz de prevenção. Nossa expectativa é que a adesão seja alta e que consigamos ampliar a proteção dessa faixa etária em Americana”, ressaltou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Calendário Nacional

A vacina contra o HPV foi introduzida no Calendário Nacional de Vacinação como uma estratégia de saúde pública em 2014, mas muitos adolescentes não se imunizaram na idade recomendada.

De acordo com dados do Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado de São Paulo, em 2024, aproximadamente 1,2 milhão de jovens de 15 a 19 anos ainda não haviam recebido a vacina no Estado. Em Americana, a campanha de resgate dos não vacinados visa imunizar 6.138 pessoas, sendo 4.364 homens e 1.774 mulheres.

“A ampliação da faixa etária para a vacinação contra o HPV é uma estratégia fundamental de saúde pública. Estamos mobilizados para oferecer o imunizante em todas as unidades de saúde e contamos com a participação dos jovens e das famílias para garantir essa proteção. Investir na prevenção hoje significa evitar doenças graves amanhã e construir uma cidade mais saudável”, acrescentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O HPV (Papilomavírus Humano) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. A vacinação contra o HPV, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é a forma mais eficaz de prevenção, aliada ao uso de preservativos, que ajudam a reduzir o risco de contágio.

