ESF Praia Azul faz oficina terapêutica semanal com atividades de bem-estar

A equipe multiprofissional da Estratégia Saúde da Família (ESF) da Praia Azul, em Americana, promove semanalmente a oficina terapêutica Saúde e Equilíbrio, com diversas atividades visando o bem-estar físico, mental e social dos participantes. Os encontros acontecem todas as quartas-feiras, das 8h às 11h, e os interessados em participar devem comparecer à unidade dentro desse horário.

A iniciativa tem como objetivo criar um elo com a comunidade e promover a prevenção em saúde, por meio da realização de palestras, atividades de artesanato, rodas de conversa e ações de complementação de renda e integração social. A oficina é coordenada pela enfermeira da família Janaína Maria Ribeiro, com a participação das agentes comunitárias de saúde Barbara Ariane Trinca Bortolozzo e Elaine Matesco.

“Esse é um espaço de acolhimento onde buscamos cuidar da saúde de forma integral. Além das atividades de bem-estar, promovemos momentos de convivência e troca de experiências que fortalecem os laços entre os participantes e a equipe de saúde. É gratificante ver o quanto essas ações impactam positivamente na vida da comunidade”, comentou Janaína.

“Esse tipo de iniciativa mostra que a atenção básica vai muito além do atendimento clínico. Aqui, conseguimos trabalhar a prevenção e a promoção de saúde de forma leve e participativa, envolvendo a população em atividades que fazem diferença no dia a dia”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

