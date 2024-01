Etec de Limeira desenvolve modelo de bafômetro menos poluente

Um grupo de estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) Trajano Camargo, de Limeira, está desenvolvendo um novo modelo de bafômetro, uma alternativa menos poluente e economicamente mais viável do que o utilizado hoje em dia. A ideia é dos alunos do curso técnico de Química, Adrean Araujo de Souza, Ana Beatriz de Souza Sales e Geovana Alves Tencatti, sob orientação dos professores Jéssica Carolina Paschoal de Macedo e Ricardo Francischetti Jacob.

“O trabalho foi elaborado a partir do interesse pela problemática ambiental. Nosso objetivo é reduzir os impactos causados pelos compostos tóxicos presentes na composição do bafômetro descartável utilizado atualmente”, explica a professora de química e orientadora dos trabalhos de conclusão de curso, Jéssica Macedo.

Bafômetro é o nome dado ao equipamento usado pelas polícias de trânsito no País para medir o grau de alcoolemia (índice de álcool consumido) dos motoristas por meio da expiração. No modelo atual são usados dicromato de potássio e do ácido sulfúrico, dois componentes químicos muito nocivos ao meio ambiente, especialmente quando descartados de forma incorreta.

“Estamos buscando as mesmas reações, porém com materiais menos poluentes, que não empregam o cromo, um metal muito tóxico. Nosso bafômetro também produz uma taxa de efluentes, ou seja, gera menos resíduos”, conta a professora.

A primeira dificuldade do grupo foi conseguir uma mudança de coloração rápida e visível, que indicasse a presença de etanol com a mesma eficiência do processo atual. Superada essa fase, o grupo passou a desenvolver um protótipo com modelo similar ao empregado atualmente, que já apresenta fácil utilização e visualização de resultados.

A Etec de Santa Bárbara d’Oeste também recebeu premiação pelo projeto “Núpik: fertilizante concentrado em potássio e macronutriente obtidos a partir de semente de abóbora cabotiá e de borra de café”.

Os autores foram os alunos Eduarda Oliveira da Silva, Jefferson Camillo Lopes, Nicolle Reis Trindade, com orientação de Vivian Marina Barbosa e Douglas Luis da Silva.

LEIA + NOTÍCIAS

Mostra 3M

O bafômetro foi um dos seis trabalhos da Etec Trajano Camargo selecionado entre os 100 projetos finalistas da 11ª Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto 3M. A avaliação foi feita a partir da apreciação detalhada de todo o material produzido pelas equipes (relatório, pôster, diário de bordo, maquete ou protótipo), além de apresentação oral e desenvoltura em responder questões formuladas pelos avaliadores.

As três equipes mais bem avaliadas em cada categoria receberam prêmios em dinheiro.