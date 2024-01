Casal vai preso após PM frustrar roubo de carro em Santa Bárbara

Um casal foi preso após a Polícia Militar frustrar um roubo de carro em andamento em Santa Bárbara d’Oeste. A ação ocorreu no último dia 29.

Segundo a PM, a equipe foi informada via COPOM sobre furto de um veículo Gol prata ocorrendo naquele momento. De imediato, os agentes se deslocaram até o endereço indicado, momento que houve uma reiteração, informando que um veículo Fiat Toro, na cor prata, conduzido por uma mulher, estaria na cobertura do roubo.

A equipe se deparou com o referido veículo (Toro) e realizou a abordagem. A mulher apresentou uma inquietação e quando questionada sobre o veículo, apresentou informações desconexas. Assim, ao realizar a consulta do chassi, foi verificado que a caminhonete era produto de roubo pela cidade de Serra Negra – SP.

A mulher informou aos policiais que havia deixado seu companheiro no local para realizar o furto de um veículo (Gol) e que ficaria por ali a sua espera, passando características do indivíduo. Logo em seguida, outra equipe de policiais visualizou o indivíduo com as características informadas e no momento da abordagem, este afirmou estar na prática do furto de veículo, sendo localizado em sua posse um jogo de chave micha que seria utilizada no furto.

Em diligência na residência do casal, foi encontrado um par de placas veicular e um simulacro de arma de fogo. Ante os fatos, os indiciados foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da justiça.

