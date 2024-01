Unimed entre os melhores planos de saúde em índice da ANS

O Sistema Unimed reafirma sua posição como líder no setor de saúde suplementar conquistando novamente o topo do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS 2023 – ano-base 2022), avaliação oficial do setor de planos de saúde realizada anualmente pela agência reguladora. Das 25 operadoras médico-hospitalares que obtiveram nota máxima no levantamento, 20 são Unimed. Com 234 operadoras nas duas melhores faixas de desempenho, incluindo a operadora de planos odontológicos Unimed Odonto e a operação de saúde da Seguros Unimed, o Sistema obteve um nota média de 0,8032, superando a média do setor de 0,7898. Os resultados foram divulgados pela ANS no fim de dezembro de 2023.

O Sistema Unimed também se destaca no Programa de Acreditação de Operadoras, desenvolvido pela agência reguladora para fomentar a qualidade setorial. Das 20 operadoras com certificados de acreditação vigentes, 18 são Unimed (dados de novembro de 2023).

Além das operadoras liderando o índice, a Seguros Unimed conquistou o segundo lugar entre as seguradoras mais bem avaliadas, alcançando um índice de 0,9238, enquanto a Unimed Odonto figura entre as três melhores operadoras odontológicas de grande porte, atingindo uma pontuação de 0,8551.

O índice avalia, de forma compulsória, as empresas atuantes no mercado por meio de 31 indicadores, divididos em quatro dimensões que abrangem toda a operação de planos de saúde. Esses parâmetros incluem qualidade em atenção à saúde, garantia de acesso, sustentabilidade no mercado e gestão de processos e regulação, além de um indicador bônus pela acreditação da operadora. As notas variam de zero até 1,00, sendo que 68,3% das operadoras se classificaram nas duas melhores faixas, com pontuações acima de 0,60.

“Um dos nossos maiores diferenciais é o fato de sermos cooperativas de saúde geridas sob a perspectiva do médico. Os resultados do IDSS deste ano mais uma vez evidenciam a abrangência e a relevância da Unimed em todo o país e o compromisso das nossas cooperativas e empresas em assegurar qualidade e segurança assistencial aos nossos 20,5 milhões de beneficiários de planos de saúde e odontológicos”, destaca Omar Abujamra Junior, presidente da Unimed do Brasil, entidade nacional que representa o Sistema Unimed.

No relatório oficial da avaliação, a ANS destaca que “as modalidades que continuam apresentando um melhor IDSS, isto é, IDSS classificado na faixa avaliativa 1 (IDSS ≥ 0,8), continuam sendo as seguradoras especializadas em saúde e as cooperativas médicas”.

Sobre o IDSS

De acordo com a ANS, para o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 2023, ano-base 2022, foram avaliadas 896 operadoras, sendo 670 classificadas como Operadoras Médico-Hospitalares e 268 como cooperativas médicas, com resultados divulgados de 839 operadoras. O índice é parte do programa para induzir a qualidade do setor e ampliar o acesso a informações por parte da sociedade. A divulgação periódica também permite aos beneficiários comparar o desempenho das operadoras, fortalecendo seu poder de escolha.

Sobre a UnimedCom 56 anos de atuação, a Unimed se destaca na liderança do setor de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje compõe um sistema de 340 cooperativas médicas, que estão presentes em 90% das cidades brasileiras e atendem a 20 milhões de pessoas em planos de saúde e odontológicos. A Unimed reúne 118 mil médicos cooperados, gera 143 mil empregos diretos e dispõe da maior rede assistencial do país, formada por 157 hospitais e hospitais-dia próprios e cerca de 2,5 mil hospitais credenciados, além de unidades de pronto-atendimento, clínicas e laboratórios, entre outros serviços. Toda essa operação injeta, no sistema de saúde brasileiro, R$74,8 bilhões por ano.

