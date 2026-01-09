O Conselho da União Europeia vai aprovar nesta sexta-feira (9) o acordo de livre comércio entre Mercosul e o bloco. O avanço com o tratado vai seguir mesmo sem o apoio da França, um dos principais países do bloco.

O texto vai seguir para o Parlamento Europeu, que precisa dar seu consentimento. No Parlamento, a aprovação ocorre por maioria simples dos votos.

Em uma primeira análise, a aprovação parece menos complexa, já que poucos países se opõem publicamente à assinatura do tratado. França, Polônia e Irlanda são países que já manifestaram posições contrárias ao acordo.

Macron contra o acordo Europa Mercosul

O presidente francês Emmanuel Macron declarou em suas redes sociais nesta quinta-feira (8) que votará contra a assinatura do acordo de livre comércio entre o bloco e Mercosul.

“A França decidiu votar contra a assinatura do acordo entre a União Europeia e os países do Mercosul”, escreveu o político. E continuou: “A França apoia o comércio internacional, mas o acordo UE-Mercosul está desatualizado, negociado por muito tempo em termos obsoletos [mandato de 1999]. Embora a diversificação comercial seja necessária, os benefícios econômicos do acordo UE-Mercosul serão limitados para o crescimento francês e europeu”.

