Um homem de 22 anos foi detido na calçada do parque Zabani esta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava, aparentemente, sem fazer nada, mas os GMs perceberam que ele era conhecido e devia para a Justiça.

Prisão de foragido na calcada

GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 04

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

.🚨GCM Gabriel

.📍DATA: 08/01/2026

.📍HORA: 19:00

.📍LOCAL: Av. Augusto Scomparin, 102 – Parque Res. Zabani

🛑 Captura de indivíduo procurado pela Justiça

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo local supracitado deparou com L.S.M. 22 anos parado sobre a calçada. Sendo de conhecimento da equipe haver em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, este disposto no art. 33 da lei 11.343/06, foi detido e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.