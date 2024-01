Expert baiana lidera mudança vocal de mulheres trans no Brasil

Expert baiana- Para além das mudanças corporais, quando sonhadas, a readequação vocal

tem se tornado um grande marco na vida de pessoas transsexuais. Pesquisadora do tema há quatro anos, a Dra. Erica Campos é pioneira na cirurgia de glotoplastia no Brasil. “Encontrei o meu propósito quando a primeira paciente trans adentrou meu consultório, e me dispus a ajudá- la, pois sua história me tocou profundamente. Eu já me debruçava sobre a cirurgia desde a formação complementar que fiz nos EUA, e poderia deixar a voz dela mais feminina”, detalha a médica otorrinolaringologista baiana. Aplicada especialmente em mulheres trans, a inovadora técnica soluciona ainda aquele dito “problema” sem solução, pontua a especialista que atende em Salvador e em Feira de Santana.

Técnica Moderna e Revolucionária – Nos EUA, Dra. Erica Campos se aprofundou na técnica revolucionária, e agora coloca sua expertise à disposição dos seus pacientes. Assim, hoje, para segurança e comodidade deles, aqui na Bahia, ela recomenda exames básicos e fonoterapia antes de cada procedimento para um resultado mais consistente. “Na mulher trans, a glotoplastia diminui a prega vocal com suturas, resultando na voz mais aguda. Não há cicatriz, já que a cirurgia é feita por dentro da boca. Contudo, é preciso permanecer de 7 a 10 dias em silêncio absoluto. Por isso, oriento ao menos 30 dias de afastamento em casos de grandes compromissos vocais, como professores e palestrantes, por exemplo”, explica, lembrando que, no mesmo dia dá, inclusive, para retirar o pomo de Adão. “É uma questão estética, pois a retirada não interfere na voz”, completa. Por sua vez, a médica esclarece que adota a Tireoplastia Tipo 3 para tornar vozes hiperagudas mais graves, como a do lutador Anderson Silva. “É como diminuir a tensão das cordas de um violão, assim elas irão emitir tons mais graves. Após cirurgia, que deixa uma pequena cicatriz no pescoço, a pessoa já sente a voz transformada e tende a melhorar ainda mais a médio prazo”, completa, ressaltando que ambas são relativamente rápidas, e têm indicação de 4 a 6 sessões de fonoterapia depois da cirurgia.

Turismo médico – Expert na inovadora cirurgia da glotoplastia, Dra. Erica Campos opera pacientes do Brasil inteiro, ajudando a fomentar o chamado turismo médico aqui na Bahia. “Todo o protocolo inicial é online para facilitar por conta da distância. A cirurgia pode até ser mais um dia de trabalho para mim, mas é o primeiro dia da nova vida dessa pessoa, e deve ser especial. Afinal, esse procedimento muda não só a voz, mas a vida dela”, reconhece. Por isso, hoje ela oferece atendimento premium, que inclui desde o transfer do aeroporto ao hotel, para uma experiência exclusiva e totalmente personalizada, confortável e segura dos pacientes. “Temos equipe capacitada nos hospitais que operamos, e oferecemos apoio na programação turística e cultural para a pessoa aproveitar melhor a sua estadia na cidade, com parceria com Wish Hotel da Bahia, incluído na Câmara LGBT de Turismo, que tem tarifas especiais. O resultado desse esforço é um sucesso”, confirma.

Suporte Fundamental – Atenta, Dra. Erica reconhece a importância da terapia devido ao forte impacto da transição na saúde física e mental dessas pessoas. “O Conselho Regional de Medicina recomenda acompanhamento com psiquiatra e psicólogo por pelo menos um ano, e eu prefiro seguir essa indicação. Sabemos o quanto elas precisam de apoio nesse processo, que é muito solitário na maior parte dos casos. A medida é fundamental no entendimento sobre si mesmo e também no controle da ansiedade e da pressa para antecipar as etapas”, opina encerrando.

Sobre a Dra. Erica Campos

Otorrinolaringologista, Dra. Erica Campos é especialista em Laringologia e Mudança Vocal. Há quatro anos ela se dedica a cuidar de pessoas com queixas da garganta, como dificuldade para se alimentar, respirar ou se comunicar. Além das mudanças no tom da voz, ela atua na parte clínica e cirúrgica, em três frentes distintas: distúrbios de voz, deglutição e respiração, e ajuda a cuidar da voz de nomes famosos por aqui também, como a do cantor Thiago Aquino.

50 anos, Ana Paula Oliveira, destaque Independente Tricolor 480 cápsulas por mês

A advogada e influencer, Ana Paula Oliveira, afirmou que será destaque da Independente Tricolor, escola de samba paulista da cidade de São Paulo. Ela que possui 1,2 milhões de seguidores já declarou que recebe muito incentivo de seus fãs nas redes sociais. “Eles sempre me apoiam muito e me ajudam a ir em frente das coisas que amo. Tanto homens, quanto mulheres, me animam e não me deixam desistir nunca. Sou apaixonada por eles”, declara Ana Paula que teve a decisão de participar do Carnaval 2024 após receber mensagens dos fãs.

Para ela, estar preparada para toda e qualquer oportunidade é essencial. “Quando falamos sobre o Carnaval, logo pensamos no corpo bonito, beleza incomparável e muito samba no pé”, declara. Aos 50 anos, ela afirma que mantém alguns cuidados imprescindíveis para se manter jovem. Entre eles, fazem uso quase 500 comprimidos por mês. Segundo a advogada, essa é a sua fonte da juventude: “São 480 cápsulas por mês. No total, tomo 4 pílulas de Colágeno, 3 para cabelo e unhas, 6 de mix de vitaminas e 3 de vitamina C por dia”, explica.

Além disso, Ana Paula também se submete a procedimentos como o uso de estimulação: “Não fico sem meu laser CO2”, contou. A influencer também acrescenta que segue uma alimentação saudável e uma rotina de treinos que está se intensificando com a aproximação do Carnaval. “Quero chegar na avenida muito melhor do que estou agora. Eu já estava muito empolgada quando ser destaque era só uma ideia. Agora que estou perto de realizar, me sinto ansiosa, animada e super preparada”, finaliza.

