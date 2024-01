Desde o início de 2021, Nova Odessa vem recebendo inúmeras obras de grande relevância. A gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) viabilizou diversas melhorias em todos os setores – da Educação e do Desenvolvimento Econômico à Segurança e à Saúde. A Rede Municipal de Saúde, por exemplo, está passando por uma verdadeira “revolução”.

A maior e mais aguardada obra é a construção e montagem da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia). Outras benfeitorias a serem destacadas são a construção do Cresam (Centro de Referência para Saúde da Mulher), no Jardim São Jorge, e do DBEA (Departamento de Bem-Estar Animal), na Avenida Brasil. Estas três obras estão em fase adiantada.

Além destas obras, foi montado o PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada – que atende casos de urgência sem necessidade de agendamento, sete dias por semana –, iniciada a primeira grande reforma da história do Hospital Municipal e as reformas ou ampliações de várias UBSs (Unidades Básicas de Saúde), como a do Centro, por exemplo.

UTI E RECEPÇÃO DO HOSPITAL

“A cidade já está com quase 70 mil habitantes e merece este suporte avançado. A prioridade no meu plano de governo era viabilizar uma UTI, o que nós conseguimos graças à parceria com um empreendedor, uma contrapartida ao Município”, justificou o prefeito Leitinho.

A obra civil não gera custos aos cofres públicos municipais: a construção do anexo está sendo realizada via acordo de contrapartidas firmado com a Midas Incorporadora e Administradora Ltda, atuante há décadas no mercado imobiliário e no ramo da Construção Civil na cidade.

Já a nova recepção do Hospital e Maternidade Municipal, totalmente modernizada, foi reaberta ao público no dia 20 de dezembro. Além de rampas de acessibilidade nas calçadas, toaletes acessíveis, entre outras melhorias, o prédio ganhou uma entrada asfaltada para embarque e desembarque de pacientes que chegam de carro. Trata-se de mais uma etapa da reforma – iniciada em maio do ano passado –, na qual o Município investe mais de R$ 3 milhões. A obra acontece gradativamente.

Além disso, nos últimos três anos, foram reformados o 1º piso do Ambulatório de Especialidades, a Clínica Médica (de internação) e a Central de Ambulâncias 192. Outras melhorias no complexo hospitalar são a recuperação do telhado, a reforma da cozinha e a troca e modernização de toda a rede elétrica. A obra inclui a substituição do transformador de maior capacidade para atender a futura UTI e até 40 aparelhos de ar-condicionado.

Buscando modernizar e com foco na sustentabilidade energética, a atual gestão municipal viabilizou por meio de parceria com a concessionária CPFL Paulista, o sistema de energia fotovoltaica (solar) do HMNO. Já nas UBSs 5 (do Jardim Alvorada) e 7 (do Jardim Nossa Senhora de Fátima) os equipamentos foram instalados pela empresa UTE Paulínia Verde. O sistema representa uma economia de até 80% da fatura no período de outono/inverno, podendo chegar a até 95% da fatura na primavera/verão.

Por fim, mais recentemente, em dezembro, foi inaugurado o CRI (Centro de Referência em Infectologia). A nova unidade centraliza praticamente todos os atendimentos e acompanhamentos dos pacientes com doenças infectocontagiosas e oferece consultas com médicos infectologistas e Enfermagem, testes rápidos, atendimento farmacêutico especializado, dispensa de medicamentos gratuitos para estas doenças e tratamento em geral. O CRI fica na Rua 1º de Janeiro, nº 280, no Centro da cidade. O atendimento vai das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira.