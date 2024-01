A pesquisa realizada pelo Instituo Informa ouviu 222 parlamentares no período de 28 de novembro a 20 de dezembro de 2023 para analisar a relação dos mandatos com a contratação de profissionais para estabelecer a comunicação política com o cidadão. O estudo mostra que, de forma geral, 94% dos congressistas entrevistados têm assessoria de profissionais de comunicação. Quando perguntados sobre o uso de marqueteiros em campanhas eleitorais, 60,6% dos entrevistados afirmaram ter utilizado esse perfil profissional na última eleição. Para Fábio Gomes, responsável pela pesquisa, os dados observados invertem a lógica de que políticos aparecem apenas de quatro em quatro anos e indicam uma mudança de comportamento em relação a comunicação com o eleitor e a relevância do uso de marqueteiros na comunicação de mandato. “A preocupação com a comunicação é índice do desejo de estar, de alguma forma, conectado com cidadão durante o mandato”. Segundo o pesquisador, a internet mudou a forma de fazer comunicação política e os políticos precisaram se adaptar ao novo modelo. “Há uma tendência de ampliação do mercado de trabalho para profissionais mais qualificados. Os parlamentares estão investindo mais na profissionalização da comunicação e as as campanhas se tornam mais baratas para políticos que se mantem em evidência e em contato constante com o eleitor”, afirma Gomes. Quanto aos marqueteiros mais reconhecidos pelos políticos em mandato, a pesquisa mostrou que 39% indicaram Duda Mendonça, uma referência icônica na comunicação política brasileira; 16% citaram João Santana, substituto de Mendonça nas campanhas do PT e marketeiro da última campanha presidencial de Ciro Gomes; Sidônio Palmeira, referência da última campanha presidencial de Lula, e Marcelo Vitorino, conhecido por campanhas como as de Marcelo Crivella para prefeitura do Rio de Janeiro, Marcos Rocha para o governo de Rondônia e Arthur Henrique para prefeitura de Boa Vista e pelos cursos de treinamento profissional, foram citados por 9% cada Na visão de alguns parlamentares, Vitorino é a principal referência da atualidade. “Vitorino vem mostrando um trabalho consistente há anos, primeiro conhecido como pioneiro no uso do digital e mais recentemente como profissional completo, maduro. E no campo educacional, não há o que discutir. No Congresso há muito interesse nos alunos que ele forma. Minha equipe toda passou pelos cursos dele. Ele é uma referência nacional no marketing político“, afirma o deputado federal Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ). Marcelo Vitorino atua há mais de 20 anos com marketing político e faz parte da nova geração de marqueteiros. Foi pioneiro no marketing político digital e atua em todas as áreas do marketing político, do digital aos programas eleitorais, de campanhas de vereança à presidência da República. Vitorino, além de marqueteiro, se destaca por ser professor nas instituições mais renomadas de marketing político do país e por ser responsável pela qualificação profissional de mais de 15 mil alunos. O estudo adotou uma metodologia quantitativa, realizando entrevistas pessoais e individuais com deputados e senadores. O período de entrevista foi entre 28 de novembro e 20 de dezembro de 2023. As cotas foram definidas por partidos políticos, gênero e bloco partidário, totalizando 222 entrevistas. A análise dos resíduos foi utilizada como estratégia analítica principal