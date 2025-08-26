Expodeps agita semana em Americana

Empresário, essa é a sua oportunidade!
Nos dias 27 e 28 de agosto, você é nosso convidado especial para a 9ª EXPODEPS – Feira de Prestadores de Serviços.
Um espaço feito por empresários e para empresários, para gerar conexões, negócios e fortalecer ainda mais o comércio e os serviços da nossa cidade. 💼🤝
Expodeps
📍 Local: FIDAM – Americana
🕒 Das 14h às 21h
✅ Entrada e estacionamento GRATUITOS
👉 Venha fazer parte deste movimento que mostra a força do empreendedorismo de Americana e região!
