PDT Americana deve definir nomes a federal e estadual em setembro

O PDT de Americana deve definir os nomes que vai apresentar como candidatos a deputado federal e estadual para o ano que vem em reunião agora em setembro.

São 3 nomes que estão ali para serem avaliados pelos integrantes da direção municipal. A preferência é pelos dois vereadores do partido com mandato.

Gualter Amado (3o mandato) deve ser o nome a estadual (saiu a federal em 2022 pelo Republicanos) e Talitha De Nadai (1o mandato) o nome a estadual. Caso Talitha não tope ou seja vetada, o nome para federal será a assessora da prefeitura de Campinas Bia Rezende.

PDT e 2028

A presidente local da legenda, Giovana Fortunato, disse ao NM que a ideia é realizar a convenção ou reunião que vai indicar os nomes no meio do mês (previsão pro dia 17). Ela decidiu não disputar a que seria sua sexta eleição em sequência.

O PDT teve Giovana como candidata a prefeita em 2024, ficou em 2o lugar e elegeu 2 vereadores.

