Nova Odessa: autuações de trânsito e impacto de galerias pluviais

O vereador André Faganello (Podemos) apresentou o Requerimento nº 392/2025, solicitando à Prefeitura de Nova Odessa informações detalhadas sobre as autuações de trânsito realizadas no município ao longo deste ano. A iniciativa tem como objetivo garantir transparência na aplicação das penalidades e avaliar a efetividade, legalidade e justiça das multas aplicadas, além de acompanhar o índice de recursos deferidos ou indeferidos pela administração.

No documento, Faganello pede, entre outros pontos: o número de autos de infração emitidos, mês a mês, em 2025; a classificação das infrações (leve, média, grave ou gravíssima); a quantidade de recursos interpostos em primeira e segunda instância; o resultado desses recursos, discriminando deferimentos totais, parciais e indeferimentos; além do envio de relatórios oficiais que comprovem os dados solicitados.

Para o vereador, a medida é essencial para que a população tenha acesso a informações claras e oficiais sobre a política de fiscalização de trânsito no município. “O cidadão precisa ter certeza de que as autuações são aplicadas de forma justa, legal e transparente. Nosso papel é fiscalizar e garantir que o processo seja conduzido com responsabilidade e respeito à população”, destacou Faganello. O documento foi lido na sessão ordinária da última segunda-feira (18) e encaminhado ao Executivo.

Por sua vez, o vereador Marcelo Maito (União) apresentou o Requerimento nº 404/2025, no qual solicita informações ao Poder Executivo e ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) sobre os possíveis impactos da expansão da galeria de águas pluviais da Avenida Ampélio Gazzetta na Avenida Carlos Botelho.

Preocupação

O parlamentar destacou a preocupação com a segurança e o bem-estar da população, uma vez que a região da Av. Carlos Botelho já registra histórico de alagamentos em períodos de chuvas intensas. Segundo ele, a ampliação da capacidade de escoamento das águas na Av. Ampélio Gazzetta, embora necessária, pode acabar direcionando um volume ainda maior para a estrutura já existente na Carlos Botelho, agravando o problema.

No requerimento, Maito questiona se foram realizados estudos de impacto hidráulico e de drenagem, se há projetos de reforço da galeria da Av. Carlos Botelho, bem como a previsão de intervenções para evitar novos alagamentos. Além disso, indaga se há articulação conjunta entre Prefeitura e DER para tratar do assunto e se foram avaliadas alternativas técnicas, como reservatórios de amortecimento ou ampliação da rede de drenagem.

“Nosso objetivo é garantir que uma obra necessária em um ponto da cidade não traga consequências negativas em outro. A população da região da Carlos Botelho já convive com transtornos em dias de chuva, e precisamos de soluções técnicas para evitar que o problema se agrave”, ressaltou o vereador Marcelo Maito. O requerimento segue agora para análise do Executivo Municipal e do DER/SP, que deverão responder aos questionamentos apresentados.

