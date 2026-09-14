A 10ª edição da ExpoEmpresas, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), encerrou sua programação com mais de 6 mil visitantes ao longo dos três dias de evento, consolidando a feira como um dos principais ambientes de relacionamento, negócios e conexão empresarial de Americana e região.

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Realizada entre 25 e 27 de agosto, na FIDAM, a edição de 2026 marcou uma nova fase da ExpoEmpresas, que ampliou sua atuação ao reunir empresas do segmentos de serviços, indústria e comércio.

Durante a programação, o público teve acesso a expositores, palestras, apresentações e oportunidades de relacionamento, além de uma agenda voltada diretamente à geração de negócios.

Entre os destaques esteve a Rodada de Negócios, que reuniu mais de 85 empresas participantes em 13 encontros, criando oportunidades de aproximação entre empresários, fornecedores, compradores e potenciais parceiros comerciais.

“A ExpoEmpresas chega ao final desta edição mostrando, na prática, a força do ambiente empresarial de Americana e da região. Mais do que reunir empresas em um mesmo espaço, a feira promoveu encontros, abriu portas e criou oportunidades para que os participantes apresentassem seus negócios e estabelecessem novas conexões”, afirma James Pedro Nadin, presidente executivo da ACIA.

Sebrae amplia espaço para pequenos negócios

A participação do Sebrae-SP também foi um dos destaques da edição. O estande da instituição registrou mais de mil atendimentos durante os três dias, aproximando pequenos negócios de potenciais clientes, parceiros e novas oportunidades de mercado.

O espaço contou com oito empresas expositoras de diferentes segmentos, como confecção, confeitaria, marketing, mercado pet, brinquedos pedagógicos, comunicação, tecnologia e brindes personalizados. Os empreendedores foram selecionados por meio de edital, considerando critérios como participação em atividades do Sebrae-SP, grau de inovação, indicadores de gestão e experiência em outras feiras.

Para Anderson Santos, gestor de Programas do Sebrae-SP – Escritório Regional Piracicaba, a participação contribui para ampliar a visibilidade dos pequenos negócios e facilitar o acesso a novos mercados.

“A participação dos pequenos negócios no evento é uma oportunidade de ampliar a visibilidade, como também acessar e atingir novos mercados. Para uma pequena empresa, participar de uma feira como a ExpoEmpresas é uma chance de apresentar seus produtos e serviços para um público novo, além de criar conexões que podem gerar novos negócios. Ao aproximar esses empreendedores de empresas de diferentes setores, o Sebrae-SP contribui para que eles tenham acesso a novos mercados, encontrem potenciais parceiros e fortaleçam seus negócios.”

Entre as coexpositoras do Sebrae esteve a Néia Cookies, representada pela proprietária Ednéia Quinholi, que destacou a experiência de participar da feira e as oportunidades de relacionamento geradas durante o evento. “Foram dias de muito aprendizado, trocas, novas experiências e, principalmente, de conhecer pessoas incríveis. Tive a oportunidade de fazer muitos contatos, conhecer novos caminhos, criar possibilidades de parcerias e enxergar ainda mais o potencial da minha empresa. Foi uma experiência que vou levar comigo com muito carinho e gratidão.”

ExpoEmpresas 2027 já começou

O encerramento da 10ª edição também marcou o início da próxima feira. A procura pelos espaços para a ExpoEmpresas 2027 já resultou na comercialização de 91 dos 156 estandes disponíveis, o equivalente a 58% da meta estabelecida para a próxima edição.

Além disso, a organização já conta com dois patrocinadores na categoria Diamante, sinalizando a continuidade do interesse das empresas em associar suas marcas ao evento.

“O resultado desta edição e a velocidade de comercialização para 2027 mostram que a ExpoEmpresas ganhou relevância para o ambiente empresarial. Nosso objetivo agora é ampliar ainda mais essa rede, fortalecendo a participação das empresas e criando uma experiência cada vez mais estratégica para quem expõe, visita e busca novas oportunidades de negócio”, complementa Nadin.

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