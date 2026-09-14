Candidatas se encontram na feira em Americana

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As candidatas a deputada estadual professora Juliana (PT) e Sara Pinto (MDB) se encontraram em uma feira este final de semana em Americana. Juliana é vereadora e é candidata pela segunda vez a deputada estadual. Já Sara, que tem campanha em alguns grupos de WhatsApp mais forte do que nas ruas, lançou o seu nome pela primeira vez nas eleições deste ano. Ela teve mais presença durante o governo Omar Najar (2015-20) E hoje é um dos nomes mais críticos ao governo Chico Sardelli (PL). Com objetivos diferentes, as duas candidatas encararam o tempo úmido e foram para a feira.

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