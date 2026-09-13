Em resposta a requerimento de Marcos Caetano, prefeitura informa sobre organização de atendimento no Núcleo de Especialidades

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O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu um ofício da secretaria municipal de Saúde em resposta ao requerimento nº 842/2026, no qual solicitou informações e providências sobre a segurança no Núcleo de Especialidades, durante o horário de atendimento e expediente.

No requerimento, o parlamentar afirmou que recebeu relatos de pacientes que trataram os funcionários de forma agressiva enquanto aguardavam por atendimento, gerando preocupação e insegurança entre profissionais e usuários presentes no local.

Na resposta encaminhada pela secretaria municipal de Saúde, o Poder Executivo reconheceu ter conhecimento dos incidentes ocorridos no Núcleo de Especialidades e, como providência imediata, afirma ter foi alocado um funcionário na entrada da unidade para atuar no controle de acesso e na organização das senhas de atendimento. A administração municipal informa ainda que já está estudando outras possibilidades e medidas adicionais de apoio à segurança da unidade.

“Reconhecemos as providências adotadas pelo Executivo e, como parte do nosso papel de acompanhamento, seguiremos atentos à implementação das medidas de segurança, buscando garantir proteção e tranquilidade a pacientes e servidores.”, comentou Marcos.

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