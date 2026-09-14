Quase deu pro Piripaque, mas ele foi pego por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste no final da manhã deste domingo. O caso aconteceu no jardim das Orquídeas e um adolescente que estava com ele também foi averiguado.

Ele estaria vendendo drogas na rua Dr. José Cláudio Venturelli por volta das 11:30 quando foi surpreendido.

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Relato da Guarda

Durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe Tática de Canil pelo bairro Jardim das Orquídeas, ao acessar a Rua Dr. José Cláudio Venturelli, a equipe visualizou dois indivíduos em atitude suspeita defronte ao imóvel nº 84. Ao notarem a aproximação da viatura, o indivíduo posteriormente identificado como G.S. (20 anos) vulgo Piripaque arremessou uma embalagem plástica sobre o telhado da referida residência e tentou se evadir do local, sendo prontamente interceptado e abordado.

Piripaque confessou

Submetido à busca pessoal, foi localizado em sua posse um aparelho celular e a quantia de R$ 124,00 em notas diversas. Ao ser interpelado, o indivíduo confessou a prática do tráfico de drogas no local e admitiu ter dispensado os entorpecentes sobre o telhado ao se assustar com a presença dos guardas.

Em ato contínuo, a equipe logrou êxito em recuperar dois invólucros dispensados, constatando que continham em seu interior 28 micro tubos (tipo eppendorf) contendo substância em pó, na cor branca, análoga à cocaína.

O segundo indivíduo foi identificado como o adolescente S.(17 anos). Em busca pessoal efetuada no adolescente, foi localizada apenas a quantia de R$ 20,00 em espécie. Questionado, declarou que havia parado no local para comprar entorpecentes de Piripaque.

Tendo em vista que o local é conhecido como ponto de reiterada prática de tráfico de entorpecentes, a equipe efetuou uma varredura com o emprego da cadela de detecção de odor “Tandera” e na Rua Tanasildo Barbosa, defronte ao nº 1447, o cão sinalizou a presença de ilícitos no para-choque de uma perua VW Kombi ali estacionada, onde foram localizados outros 96 micro tubos contendo substância análoga à cocaína, com características idênticas aos recipientes apreendidos anteriormente com o até então abordado.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao indivíduo, sendo o infrator e o adolescente conduzidos ao Plantão Policial.

Ciente das circunstâncias, a Autoridade Policial competente, Dra. Lariza, determinou o deslocamento da equipe ao Instituto de Criminalística (IC) no município de Americana/SP para a elaboração do laudo de constatação provisória de substância entorpecente. Na sequência, a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante do indivíduo pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo este recolhido à Cadeia Pública local, à disposição da Justiça.

O adolescente foi ouvido na condição de testemunha e, posteriormente, liberado sob a responsabilidade de sua genitora, que compareceu ao Plantão Policial, consoante registrado no Boletim de Ocorrência da Polícia Civil.

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