Prazo para solicitar isenção ou redução da taxa do Vestibular das Fatecs termina sexta

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Termina nesta sexta-feira, 11 de setembro, o prazo para solicitar a isenção total ou a redução de 50% da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), administradas pelo Centro Paula Souza, para o 1º semestre de 2027. Os interessados devem preencher o formulário e enviar os documentos comprobatórios até as 23h59, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br.

É possível solicitar ambos os benefícios simultaneamente, desde que os requisitos sejam atendidos. No formulário de inscrição, o candidato deve selecionar a opção correspondente e enviar, via upload, os documentos comprobatórios de escolaridade e renda exigidos para cada modalidade. As respostas aos pedidos serão disponibilizadas em 28 de setembro, no Portal do Candidato.

Requisitos para a isenção

Podem solicitar a isenção os candidatos que tenham concluído ou irão concluir o Ensino Médio em 2026, inclusive estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Centro Estadual de Jovens e Adultos (CEEJA).

Também é necessário ter renda familiar bruta mensal per capita de até dois salários mínimos, equivalente a R$ 3.242.

Requisitos para a redução

A redução de 50% da taxa pode ser solicitada por estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental, Ensino Médio, curso pré-vestibular, Ensino Superior ou pós-graduação.

O benefício também é destinado a candidatos com renda mensal inferior a dois salários mínimos, equivalente a R$ 3.242, ou que estejam desempregados.

Fatecs

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) oferecem cursos superiores gratuitos em diferentes áreas do conhecimento, como Gestão e Negócios, Engenharia, Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.

Com mais de 100 opções de cursos e formação voltada às demandas do mercado de trabalho, as Fatecs estão presentes em diferentes regiões do Estado. Para informações sobre o Vestibular do primeiro semestre de 2027, o candidato deve consultar o site vestibular.fatec.sp.gov.br.

Confira o calendário do Vestibular das Fatecs

Até 11 de setembro: solicitação para isenção ou redução da taxa e envio da documentação via upload

solicitação para isenção ou redução da taxa e envio da documentação via upload De 14 de setembro até às 20h de 6 de novembro: inscrições para o Vestibular

inscrições para o Vestibular 9 de dezembro, a partir das 15h: divulgação dos locais de prova

divulgação dos locais de prova 13 de dezembro: exame

exame 18 de janeiro de 2027, a partir das 15h: divulgação da classificação geral, com desempenho dos candidatos, e convocação da primeira chamada para matrícula

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