Exposição com releitura do folclore brasileiro fica até dia 25 na Biblioteca de Americana

A exposição “Contos de um Canto”, do artista plástico Thiago Burioli, está aberta gratuitamente até o dia 25 de setembro, na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Biblioteca de Americana fica na Praça Comendador Müller.

São 14 obras, entre esculturas, aquarelas e instalações, sendo 10 delas inéditas. A exposição estreou em 2023 no Espaço Cultural Casa do Lago na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Nela, Burioli propõe uma releitura contemporânea e madura do folclore, resgatando raízes indígenas e expressões populares e se afastando do estigma exclusivamente infantil que muitas vezes o acompanha.

A exposição mergulha em um imaginário profundo e sensorial, ancorado na relação entre natureza, literatura e o simbólico sombrio, e explora os sentidos com sonoplastia e aromatização ambiental, ampliando a experiência do público.

“Contos de um Canto” tem curadoria de Renata Borges, produção do Cineclube Sofá e apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“A exposição é um convite a dialogar com as raízes e tradições integrantes da formação do povo brasileiro e está na Biblioteca Municipal, um espaço de fácil acesso. Reforço o convite para que prestigiem o local e conheçam as obras”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

