Filmes e séries da semana 1 de setembro

Musa fitness vence a vigorexia e é a única brasileira a disputar o Miss América: “quase fiquei louca”

Musa fitness, professora e influencer, Wanessa Angell está vivendo um dos momentos mais marcantes de sua trajetória: ela acaba de conquistar uma vaga na final do Miss América, concurso internacional que não valoriza apenas beleza, mas também engajamento social, inteligência e representatividade feminina. E mais: Wanessa é a única brasileira na disputa deste ano.

Aos 35 anos, moradora do Rio de Janeiro, Wanessa carrega um currículo de conquistas que vai muito além da passarela. Nutricionista, professora, com seis graduações, mestrado e doutorado em Educação, ela também ficou conhecida por unir sensualidade, beleza e inteligência em sua carreira, defendendo que a mulher não precisa escolher entre uma ou outra faceta de sua vida.

Em 2024, Wanessa foi eleita a ‘professora mais bonita do país’, título que lhe trouxe ainda mais visibilidade e abriu portas no meio artístico, esportivo e da mídia. Mas sua caminhada também é marcada por superação. Wanessa enfrentou e venceu a vigorexia, transtorno que a levou a uma rotina extrema de exercícios e dietas.

Vigorexia é um distúrbio psicológico ligado à percepção da imagem corporal. Mesmo em forma, Wanessa por vezes se enxergava gorda ou magra demais. E fazia loucuras para ‘entrar no shape’. Muitas vezes ficava sem comer e passava fome. Em outros momentos, comia demais ou se achava seca.

“Eu precisei me reconstruir por dentro e por fora. A vigorexia quase me fez perder minha essência e minha vida. Quase fiquei louca. Aprendi que força não está no corpo perfeito, mas na capacidade de se levantar, se reinventar e seguir em frente”, diz Wanessa. “Estou sem acreditar. Estar na final é a superação de tudo, me sinto vencedora. É uma história de dor, coragem, superação, inspiração e resiliência”, resume.

