Fábio Jr faz 70 anos- um dos grandes representantes da Música Popular Brasileira.

O paulista é cantor, compositor, músico e ator brasileiro e, nesta terça, dia 21, comemora os seus 70 anos. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data e fez um estudo sobre as obras musicais e gravações do artista cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no país.

“O que é que há”, uma parceria de Fábio Jr. com Sergio Sá, foi a canção que se destacou no levantamento ao figurar na liderança do ranking das músicas de autoria do artista mais regravadas e também na lista das mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil.

Fábio Jr tem 133 obras musicais e 558 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

Um compositor ou artista tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no Brasil por fazer parte da gestão coletiva da música e manter o seu repertório atualizado. É desta forma que as suas canções podem ser identificadas e captadas pelo Ecad quando tocam publicamente em locais de frequência coletiva. No entanto, os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e repassados para ele quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical, que é garantido por lei.

No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que há utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, o Ecad garante que compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos tenham direito de receber por suas criações musicais.

Ranking das músicas de autoria de Fábio Jr mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao vivo)

Posição Música Autores 1 O que é que há Fábio Jr. / Sergio Sá 2 20 e poucos anos Fábio Jr. 3 Pai Fábio Jr. 4 Rio e canoa Fábio Jr. 5 Voltei a fazer planos Fábio Jr. 6 Minha outra metade Cesar Lemos / Fábio Jr. Choro Fábio Jr. 7 Lua Lula Barbosa / Fábio Jr. 8 Se quiser Fábio Jr. 9 Com você minha vida e muito mais legal Fábio Jr. 10 Tô investindo nessa história Dudu Borges / Fábio Jr. / Jorge

Ranking das músicas de autoria de Fábio Jr mais regravadas