Fábrica das Artes terá lavabo com acessibilidade e projeto com escolas

Leia + sobre Famosos, artes e música

O Ponto de Cultura – Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes passará a contar, em breve, com um lavabo com acessibilidade para PCDs (Pessoa Com Deficiência). A obra de acessibilidade é executada com recursos oriundos da Política Nacional Aldir Blanc, acessada pela entidade cultural por meio do edital de chamamento público nº 06/2024, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O edital também permitirá o desenvolvimento do projeto “Conexão Escola”.

“Como professor, historiador e secretário, sei da importância da arte na formação do indivíduo e fico feliz em vê-la cada vez mais presente no cotidiano escolar, seja por meio dos editais propostos pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi ou por iniciativa dos grupos artísticos”, destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O lavabo com acessibilidade está na fase final de obras, faltando a conclusão do forro, pintura e instalação de barras de segurança, conforme explicação do presidente do Fábrica das Artes, Carlos Justi. “Esperamos concluir a obra dentro de duas semanas”, projeta.

Já o “Conexão Escola” prevê a criação de dois grupos de teatro em duas escolas da rede estadual de ensino, envolvendo direção, estudantes e familiares, com o objetivo de incentivar a formação de atores e profissionais da cadeia produtiva teatral. As atividades vão culminar na montagem de dois espetáculos, sendo um por escola, com apresentações abertas à comunidade.

A definição das escolas a serem atendidas está em andamento, após reunião de Justi e Bruno Cardoso, do Fábrica das Artes, com representantes da Diretoria Regional de Ensino, os professores especialistas em currículos (PECs) Luciano Oliveira e Marcela Moreira Spigolon.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP