Menina de 13 anos entra na faculdade de medicina nos EUA, mas o recorde mundial segue com um brasileiro

Alena Analeigh Wicker, de 13 anos, fez história ao se tornar a estudante negra mais jovem a ingressar em uma faculdade de medicina nos Estados Unidos. Mas o recorde global ainda pertence ao brasileiro Caio Temponi, aprovado na faculdade aos 12 anos.



Enquanto o mundo celebra a conquista de Alena Analeigh Wicker, uma jovem de 13 anos do Texas (EUA), que foi aceita na Heersink School of Medicine da Universidade do Alabama, um feito semelhante e ainda mais precoce, já havia ocorrido no Brasil: Caio Temponi, aos 12 anos, tornou-se o mais jovem estudante de medicina do mundo.



Alena chamou atenção da mídia internacional por ser a estudante negra mais jovem a ser aceita em medicina nos Estados Unidos. Sua trajetória impressiona: aos 3 anos já sabia ler, aos 11 completou disciplinas do ensino médio e, aos 12, cursava simultaneamente duas universidades, além de ter sido a estagiária mais jovem da NASA.



Em entrevista ao Washington Post, a adolescente declarou:



“O que é idade? Ninguém é novo demais para realizar nada. Acho que provei a mim mesma que posso fazer qualquer coisa, desde que me dedique a isso.”



Além do mérito acadêmico, Alena representa o avanço na representatividade. Segundo dados publicados pelo mesmo jornal, apenas 4,7% dos estudantes aceitos em faculdades de medicina nos EUA são negros.



No entanto, quando se fala em recorde mundial, o destaque vai para o brasileiro Caio Temponi, que ingressou na faculdade de medicina aos 12 anos, ultrapassando marcas anteriores e chamando atenção de especialistas da área de superdotação e neurodesenvolvimento. Seu feito permanece sem precedentes no cenário internacional.



Casos como o de Alena e Caio levantam reflexões importantes sobre o papel da estimulação precoce, acesso à educação de qualidade e políticas para identificação de altas habilidades. Embora excepcionais, essas histórias mostram o potencial humano quando aliado a suporte familiar, oportunidades e, muitas vezes, talentos naturais raros.