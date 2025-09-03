Artista de Nova Odessa tem caricatura no 52º Salão de Humor de Piracicaba

Obra, em homenagem ao sambista Bira Presidente, foi selecionada para exposição oficial do Salão

O artista visual de Nova Odessa, Aldo da Silva Barbosa, mais conhecido como Aldinho, teve mais uma vez seu talento reconhecido no tradicional Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Em sua sétima participação no evento, Aldinho inscreveu três obras na categoria “Caricatura”, e uma delas, a do compositor, cantor e percussionista brasileiro Ubirajara Félix do Nascimento, conhecido como Bira Presidente, foi escolhida para integrar a exposição oficial, que teve início no último sábado, dia 30 de agosto.

A abertura da mostra aconteceu no Armazém 14 do Engenho Central, em Piracicaba, e a visitação pública vai até o dia 2 de novembro, com entrada gratuita, sempre de quarta a domingo, das 9h às 17h, reunindo trabalhos de artistas de várias partes do mundo.

A caricatura escolhida por Aldinho para homenagear Bira Presidente traz não só o traço característico e expressivo do artista, mas também um resgate afetivo e cultural da história do samba. Figura lendária do ritmo brasileiro, Bira foi um dos fundadores do bloco carnavalesco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, além de ser amplamente reconhecido como uma das maiores referências do pandeiro no país.

Privilégio

“Para mim, é um privilégio participar do maior salão de humor do país. Com essa caricatura, encontrei uma maneira de prestar uma homenagem a um artista que representou muito bem a música brasileira. Bira Presidente é o eterno presidente do Cacique de Ramos, uma figura essencial para a história do nosso samba”, comentou Aldinho.

Com formação em Publicidade e Propaganda, Aldinho atua nas áreas de grafite, caricatura, ilustração, cartum e realismo, sempre com uma identidade visual consolidada e traços marcantes. Ao longo de sua carreira, já assinou trabalhos de grande visibilidade, como o mural na fábrica da Sherwin Williams em Sumaré, intervenções artísticas no estádio da Ponte Preta, em Campinas, e uma homenagem aos profissionais da saúde na fachada da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa.

Sobre o Salão

Criado em 1974, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba é uma das mais tradicionais mostras dedicadas ao humor gráfico. A edição de 2025 reúne 384 obras de 202 artistas provenientes de 22 países, demonstrando a amplitude e diversidade do evento. As categorias incluem Caricatura, Cartum, Charge, Tiras/HQ e Escultura, além de temáticas contemporâneas abordadas por meio do desenho.

