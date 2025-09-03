Morreu esta quarta-feira Padu Padoveze, um dos mais antigos nomes da ‘família barbarense’.

Ocorrido às 12:45 do dia 03/09/2025, com 75 anos. Era casado com Nanci Maria Ferreira da Silva Padoveze, deixando os filhos: Keila, Kelide, Kelita, João Leopoldo e José Antonio (José Frederico em memória).

Residia no Centro em Santa Bárbara d’Oeste.

Velório: Araújo-Orsola em dois períodos: dia 03 das 21:00 à 01:00 e dia 04 com início às 06:00.

Sepultamento: Saindo às 10:00 para o Cemitério do Campo.

Homenagem do filho a Padu Padoveze

Como se despedir do cara que te ensinou a andar, a falar, a chutar uma bola?

Aquele cara que você acordava cedo pra ver fazer a barba, dar nó na gravata, fazer um café, dar um beijo na sua mãe e ir pro trabalho.

O cara que te ensinou a amar a Deus, a respeitar o próximo, a valorizar o trabalho duro e a importância da família.

Como dizer o último adeus, ou “até logo” pro cara que foi seu exemplo e herói desde o seu primeiro respiro?

Hoje eu dei o último beijo nesse cara, que me apoiou em tudo, mesmo nos erros, me guiou e me ensinou tudo que um pai pode ensinar pra um filho.

Esse cara vai ficar guardado pra sempre no meu coração, e de meus irmãos. Esse cara hoje vai estar juntos de outros que amamos e também partiram, cumpriu sua missão, iluminou a vida de milhares de pessoas e agora descansa nos braços do Altíssimo, que ele tanto honrou.

