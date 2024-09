FAM abre cursos livres de Extensão em Negócios e Marketing

A FAM – Faculdade de Americana está com inscrições abertas para cursos livres de extensão voltados a profissionais de diversas áreas que buscam especialização em negócios e marketing. Até o final do semestre de 2024, serão oferecidos quatro cursos. As inscrições devem ser realizadas conforme as datas de cada curso. Saiba mais e inscreva-se: info.fam.br/cursos/livres

As aulas serão realizadas durante a semana, das 19h às 22h10, na FAM. Todos os cursos têm o valor de R$ 590,00, sendo 2x de R$ 295,00 (matrícula + 1 parcela do boleto).

Como já é tradicional na Faculdade de Americana, esses cursos de extensão também são focados em aprendizado prático, com conceitos aplicáveis ao cotidiano das áreas de marketing e negócios.

“Essa é uma nova oportunidade para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas do marketing, mas que, por diferentes motivos, não podem se comprometer com um curso de longa duração neste momento. É uma chance muito interessante para aqueles que buscam mais conhecimento com professores experientes no mercado, o que é o nosso diferencial”, afirmou o coordenador do curso, Eliandro Almeida.

Confira as datas e os cursos disponíveis:

Extensão em Tecnologia da Informação e Automação em Vendas

Datas: 01, 03, 08, 10 e 17 de outubro

Extensão em Branding

Datas: 29 e 31 de outubro, 05, 07 e 12 de novembro

Extensão em Comportamento do Consumidor

Datas: 14, 19, 21, 26 e 28 de novembro

Extensão em Estratégias Omnichannel

Datas: 05, 10, 12, 17 e 19 de dezembro