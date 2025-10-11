A FAM – Faculdade de Americana está com inscrições abertas para atendimento terapêutico gratuito em grupo, voltado a adolescentes de 15 a 17 anos. A iniciativa é promovida pelo curso de Psicologia e conduzida por estagiárias sob supervisão técnica.

Os encontros acontecem às segundas-feiras, das 19h às 20h20, no Serviço Integrado de Atenção da FAM, em um ambiente seguro e acolhedor para a escuta, troca e fortalecimento emocional.

Interessados podem se inscrever pelos telefones (19) 3465-8109 ou WhatsApp (19) 99644-9262.

Segundo a coordenadora do curso, Cristiane Correia, o espaço ajuda os jovens a lidarem com os desafios da fase e a desenvolverem autoestima e habilidades sociais.

O diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini, destacou

que o projeto integra os diversos serviços gratuitos oferecidos pela instituição à comunidade.

