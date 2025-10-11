Dia das Crianças: UBSs Dona Rosa e Parque Gramado promovem ação

As equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Dona Rosa e Parque Gramado realizaram, nesta quinta-feira (9), uma ação especial em homenagem ao Dia das Crianças, celebrado no próximo domingo (12). A iniciativa teve como objetivo reforçar a importância da alimentação saudável, dos hábitos de higiene e da prática de esportes, de forma lúdica, por meio de um teatro de fantoches.

Durante a apresentação, as crianças puderam interagir com os personagens e participar ativamente das atividades. Além disso, receberam kits com lembranças, fizeram pintura facial e vivenciaram momentos de aprendizado de maneira divertida.

“A ação busca não apenas entreter, mas também conscientizar as crianças sobre hábitos saudáveis desde cedo, fortalecendo a prevenção e o cuidado com a saúde”, destacou a diretora da Unidade de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A gerente das unidades, Maria Bernadete Leone Umbelino, ressaltou a importância da participação das famílias nesse tipo de atividade. “Momentos como este aproximam a comunidade das UBSs e permitem que os pequenos aprendam, na prática, sobre cuidados essenciais para o seu bem-estar”, afirmou.

A ação foi marcada pelo envolvimento de todos os presentes e reforça o compromisso das UBSs de Americana em promover saúde e educação de forma criativa e acessível à população infantil.

