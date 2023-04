Tendência entre os famosos, a harmonização orofacial é muito

buscada para quem deseja equilibrar as feições do rosto e ganhar um boost de autoestima. Trata-se de um conjunto de procedimentos em que são trabalhadas as medidas faciais e dentais, com o objetivo de alcançar as proporções áureas – cálculo que define as medidas de referência de simetria e harmonização –, tornando o rosto mais rejuvenescido e harmonioso.

Antes, o procedimento era realizado exclusivamente por cirurgiões, mas o cenário mudou e, desde 2019, também pode ser ministrado por cirurgiões dentistas reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia. “Esta é uma área da odontologia que continua crescendo no Brasil e uma excelente opção para quem se incomoda com assimetrias e pequenas diferenças de proporção no rosto, que costumam ser mais evidentes quando sorrimos”, explica Renata Taylor, fisioterapeuta e consultora da HTM Eletrônica.

Para a especialista, o procedimento vai além da estética e exige profissionais com conhecimento técnico. “Esses desconfortos podem afetar diretamente nossa autoestima e, por consequência, também têm um impacto considerável no bem-estar e na saúde. O importante é sempre procurar um profissional qualificado e bem equipado, para fazer uma avaliação prévia e definir qual o melhor tratamento para cada caso”, complementa.

A HTM Eletrônica, indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos, possui equipamentos com tecnologias voltadas para o segmento odontológico e de harmonização orofacial que podem auxiliar os profissionais desde a preparação do paciente. Confira:

Állos O₃ Therapy

Equipamento gerador de ozônio para odontologia, estética e harmonização orofacial. Na odontologia, é indicado para tratamentos de cárie dental, prevenção e tratamento de quadros inflamatórios/infecciosos, potencialização da limpeza do sistema de canais radiculares, e auxílio no processo de reparação tecidual pós-cirurgia. Na estética, é indicado para assepsia de pele.

Ultrafocus

Ultrassom microfocado é uma das estratégias mais modernas para flacidez da pele, pois proporciona um tratamento localizado com uma alta intensidade, em diversas profundidades. Ele utiliza ponteiras milimétricas para gerar pequenos pontos de coagulação na derme e no SMAS (tecido que fica entre a pele e o músculo), promovendo estímulo de colágeno em grande quantidade e gerando um efeito up lift não cirúrgico.

Fluence Maxx

Esse é um equipamento de fototerapia dinâmica indicado para uma série de tratamentos, como gordura localizada e celulites. Na harmonização facial, atua no rejuvenescimento da pele, no combate a acne e melasmas e em procedimentos curativos. A máquina transforma a energia luminosa em energia química, promovendo efeitos fotobiomoduladores nos tecidos, resultando em melhora da microcirculação e nutrição local.

Sobre a HTM Eletrônica

A HTM Eletrônica é uma indústria referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos dirigidos ao segmento de estética e fisioterapia no Brasil. A empresa foi fundada em 1999. Com equipe multidisciplinar altamente capacitada, a HTM está localizada em Amparo – SP e tem como foco profissionais esteticistas e fisioterapeutas que têm interesse em tecnologia para clínicas.

Cris Casttiel mostra antes e depois e cuida do corpo após traição

O que precisa acontecer para uma mulher renovar o shape? Para Cris Casttiel, a nova atriz do Teste de Fidelidade da RedeTV!, uma traição digna de novela foi a motivação para ela mudar o visual. Depois de ser trocada por uma amiga, ela decidiu se cuidar mais. Além de treinos e dieta, passou a investir em procedimentos estéticos e hoje diz que se sente mais gostosa e atraente.

“Fiquei mais vaidosa depois da traição. E mais gostosa também”, confessa. “A verdade é que naquele momento que descobri tudo, fiz para dar a volta por cima, uma espécie de vingança. Hoje faço por mim, para me sentir bem, para ficar em paz com o espelho. Sempre digo: uma traição também traz aprendizados e lições. Me sinto mais confiante, poderosa e dona de mim”, garante.

Nas redes sociais, a atriz deu o que falar ao mostrar seu antes e depois. E abriu o jogo sobre suas cirurgias plásticas que fez, a primeira inclusive foi a prótese de silicone nos seios. “Mas tudo foi conquistado mais na raça, na academia. Depois fiz lipo e outras plásticas. Para mim, renovar o shape foi uma terapia. Me tornei tão vaidosa a ponto de nem lembrar mais da traição. E pretendo fazer mais. O Dr. Guilherme Sorrentino que me aguarde”, diz rindo.

