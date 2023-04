Mãe do vereador Jr Dias, Bel Dias deve

vir candidata a uma vaga no Conselho Tutelar de Americana nas eleições deste ano. As eleições do Conselho acontecerão em todas as cidades este ano e estão em disputa 5 vagas. O marido da vereadora Leonora, Osmar Périco é hoje conselheiro.

Bel ajuda a comandar o Instituto Junior Dias, de Americana, que trabalha com inclusão de crianças e adolescentes por meio do esporte. O Karatê é o ‘carro chefe’ do trabalho dela e do Instituto.

Sob o comando de Bel Dias, 12 atletas da instituição representaram Americana na competição:

As eleições do conselho devem mobilizar boa parte dos vereadores e dos partidos. O voto é facultativo e os políticos tentam montar esquema eleitoral no dia da eleição para o transporte de eleitores.

Americana já teve um ex-conselheiro que virou vereador e até prefeito. Paulo Chocolate fez o salto do ConsTut para a Câmara em 2004.

Jr Dias disse que a candidatura da mãe ainda é uma hipótese.

Americana tem 5 conselheiros e todas as vagas estão em disputa nas eleições previstas para o segundo semestre.

