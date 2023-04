Vídeos do dia. Janja em loja de luxo e cãozinho renasce

A primeira dama Janja da Silva em Lisboa fazendo compras em uma loja de luxo onde uma blusa básica custa cerca de R$2.000.



Debate sobre maconha no Senado tem provocação a Damares Alves. Pedro Sabaciauskis: “Já vi relatos de alucinações até com goiabeira, mas com cannabis não”. A Senadora Damares ficou pistola

Portabilidade de número de celular passa a exigir confirmação por SMS

A portabilidade numérica contará com uma etapa a mais de confirmação, o que deixará o processo ainda mais seguro. A mudança começa no dia 24 de abril para usuários pessoas físicas do DDD 64 e será expandida para os outros DDD’s de forma gradual.

Com a atualização, o cliente que solicitar a portabilidade de seu número de telefone móvel receberá uma mensagem informativa na tela do celular e um SMS para confirmação do pedido de mudança de operadora. O SMS deve ser respondido em até 30 minutos para que a portabilidade seja confirmada.

Caso o cliente não responda a mensagem neste prazo, o processo é paralisado. Neste caso a orientação ao consumidor é entrar em contato com a operadora para a qual pediu a portabilidade e solicitar o envio de um novo SMS para confirmação.

A portabilidade numérica, no Brasil, existe desde 2008 e deve ser solicitada pelo usuário. A partir do momento que ele solicita a transferência junto a nova operadora, a efetivação acontece em três dias úteis ou após esta data, quando o usuário solicitar postergação.

O cliente pode desistir de fazer a portabilidade, mesmo se responder SIM ao SMS de confirmação. Para isso, basta ligar para o Atendimento da operadora para a qual pediu a portabilidade e solicitar o cancelamento do processo em até um dia útil antes da data prevista para a migração.

De setembro de 2008 a 31 de dezembro de 2022, foram realizadas 83,17 milhões de trocas de operadoras segundo balanço da ABR Telecom.

Caso ainda tenha dúvidas, consulte a lista de perguntas frequentes sobre portabilidade no site de sua operadora.

Sobre a Conexis – A Conexis Brasil Digital reúne as empresas de telecomunicações e de conectividade, que são a plataforma da economia digital, da sustentabilidade e da conexão de todos os brasileiros. A Conexis, dentro de um movimento de transformação digital pelo qual o mundo está passando, vem substituir a marca do SindiTelebrasil, reforçando o propósito do setor de telecomunicações de digitalizar o País e de conectar todos os brasileiros.

