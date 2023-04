O preparador Fabio Guedes acredita que os goleiros do Tigre-

Rio Branco EC estão prontos para disputar o Campeonato Paulista Sub-23 da 2 ª Divisão 2023. A estreia do Tigre acontece neste sábado (22 de abril), às 15h (de Brasília), no estádio Décio Vitta, em Americana (SP), diante do Paulista de Jundiaí.

Depois de uma pré-temporada bem elaborada, Guedes vê os goleiros do Rio Branco EC preparados. “A minha expectativa da estreia é que os goleiros atuem bem quando forem exigidos, executando àquilo que treinamos. A pré-temporada foi de bastante trabalho e pudemos treinar diversas valências e vários fatores que ajudaram no crescimento e evolução dos nossos atletas”, explicou.

“No momento, estão trabalhando conosco três profissionais e um da base. Aproveitamos muito bem os 66 dias de treinamentos, colocando em prática tudo que foi planejado. Trouxemos uma abordagem diferente na pré-temporada, olhando para a parte de cognição, tomada de decisão e Controle de impulsividade, novas tendências que ajudaram no crescimento deles, não só nos treinamentos, como também nos jogos”, acrescentou Fábio.

O preparador já definiu o titular do Tigres para esta estreia. “O titular no momento, que se destacou nos treinamentos, é o João Lazzari e iremos iniciar o campeonato com ele. Mas, temos também o Micael, além do Luan e o Léo, que também trabalharam bem e estarão prontos para atuar quando necessário”, citou Guedes.

Na sequência da fase inicial competição, o trabalho segue um pouco diferente. “Na primeira fase, como os jogos são semanais, consigo dar uma carga no começo da semana (segunda e terça), depois fazemos o trabalho técnico e tático, além de assistir a vídeos do adversário para conhecer suas características e evitar surpresas”, completou Fábio Guedes, preparador de goleiro do Rio Branco EC.

