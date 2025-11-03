Farmácia Central promove roda de conversa sobre prevenção ao câncer de mama

Em alusão ao Outubro Rosa, a Farmácia Central de Americana realizou nesta semana uma roda de conversa voltada às usuárias do serviço, com foco na importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa contou com a participação de estagiárias do curso de Farmácia da Faculdade de Americana (FAM), que puderam vivenciar na prática o papel do farmacêutico na promoção da saúde pública.

Durante o encontro, foram abordados temas como o autoexame das mamas, a importância das consultas médicas regulares, a adoção de hábitos de vida saudáveis e o papel da equipe multiprofissional na promoção da saúde da mulher. O objetivo da atividade foi sensibilizar as usuárias atendidas pela unidade e fortalecer o vínculo entre o ensino e o serviço público de saúde.

A coordenadora da Assistência Farmacêutica, Ana Lúcia Môro Carr, destacou a relevância da aproximação entre o ambiente acadêmico e o sistema de saúde. “Esses momentos são fundamentais para aproximar os futuros profissionais da realidade do SUS e mostrar o quanto o conhecimento técnico, aliado à empatia, pode transformar a vida das pessoas. A educação em saúde é uma ferramenta poderosa de prevenção e cuidado”, ressaltou.

Para a diretora financeira da Secretaria de Saúde, Juliana Toso Chagas Cantelli, a ação reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde integral. “O trabalho desenvolvido pela equipe da Farmácia Central mostra o quanto a prevenção e a educação em saúde podem transformar realidades. Cada iniciativa como essa reforça o papel essencial da atenção farmacêutica e do serviço público na promoção da qualidade de vida das mulheres”, disse.

A parceria com a FAM reafirma o compromisso da Farmácia Central de promover ações educativas contínuas, contribuindo para a formação de profissionais mais conscientes, humanizados e preparados para atuar com responsabilidade social e compromisso com o bem-estar da população.

